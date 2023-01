Mónaco quiere el fichaje permantente de Alexander Nübel

El lío de porteros en FC Bayern München aún no termina. Después de fichar a Yann Sommer como sustituto de Manuel Neuer, ahora el Mónaco quiere que Nübel no esté cedido y fiche de forma permanente.

El Mónaco no quiere dejar escapar a Nübel

Desde la Ligue 1 no quieren que Alexander Nübel regrese a Baviera. Después de evitar que se finalizase la cesión del joven arquero alemán, BILD afirma que buscan el fichaje de forma permanente en verano. El FC Bayern, aunque no tiene ningún sitio indiscutible para él en la plantilla actual, no quiere dejarle escapar tan rápido porque espera contar con él en un futuro.

La razón por la que Nübel se marchó al club monegasco fue la falta de minutos ante un Manuel Neuer que, pese a su edad, ha mantenido un gran nivel durante las últimas temporadas. Y él tampoco mostró mucho interés para acabar su cesión por la posibilidad de que el capitán del Bayern le volviera a mandar al banquillo cuando se recuperase de su lesión.

No se cierra el escenario de otra cesión hasta 2024

La situación de Nübel cuando finalice su cesión en el Mónaco podría dejar al FC Bayern con una saturación de porteros. Neuer y el recién fichado Sommer tienen contrato hasta 2024 y, si están sanos, son las principales opciones para la portería. Es por ello que BILD también apunta a una cesión por otra temporada en la Ligue 1 para que, al final de esta, Nübel regrese y sí tenga un lugar en Baviera, ya que tiene un año de contrato más que los dos porteros principales de la actual plantilla. Aunque eso significaría que, después de fichar por el club bávaro en 2020, Nübel habrá tenido que esperar cuatro años para poder defender al fin su arco.