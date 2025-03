Moukoko retornará a Dortmund tras su cesión en Niza

En declaraciones a Ruhr Nachrichten, la periodista de Niza, Leandra Iacono, ha revelado que es probable que Youssoufa Moukoko regrese al Borussia Dortmund en verano.

El jugador de 20 años se trasladó al sur de Francia en verano en busca de minutos de juego. En el acuerdo de cesión hay una opción de compra por 18 millones de euros, pero es poco probable que el Niza la active:

“El club aún no se ha pronunciado oficialmente, pero no hay duda de que no se ejercerá la opción de compra”.