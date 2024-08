Musiala: «Debemos mirarnos a nosotros mismos y saber que somos mejores que Leverkusen

En las últimas horas, Jamal Musiala pasa por una entrevista con el TZ München y habló de lo que significa la competencia en Bundesliga y en UEFA Champions League.

Lo que sería una temporada exitosa y la temporada del Leverkusen

«Creo que es importante para mí dar pasos adelante y ser mejor que la temporada pasada. No quiero poner números a los goles y asistencias, sólo quiero asegurarme de que estoy ayudando al equipo. A veces no necesitas hacer goles y/o asistencias para jugar buenos partidos. Pero todavía quiero marcar goles y conseguir asistencias. Incluso en la Eurocopa marqué cada vez más goles: así es como quiero empezar la temporada. El equipo gana títulos».

«Ellos ganaron el título. Todos los mirarán para ver si pueden hacerlo de nuevo. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, asegurarnos de que simplemente somos mejores y hacer las cosas que queremos hacer y dar pasos hacia adelante para que cuando juguemos contra ellos estemos a buen nivel».

Musiala y su motivación de la UEFA Champions League

«Estamos muy motivados. No ganamos ningún título la temporada pasada y no queremos volver a vivir eso. Aquí todos somos ganadores, queremos ganar títulos. Pero si no estamos al 100% durante toda la temporada y darlo todo en cada partido, no conseguiremos nuestros objetivos. Por eso, las cosas empiezan ahora, si estamos todos como equipo, daremos pasos adelante partido a partido».

«Creo que el Real siempre es fuerte en la Liga de Campeones. Tiene un equipo realmente bueno, ahora también con Mbappé. Pero para nosotros no es importante mirar a otros equipos ahora. Tenemos un nuevo entrenador y nuevos jugadores. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacer las cosas que queremos hacer y cuando llegue el momento, podemos pensar en el oponente».