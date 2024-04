Nagelsmann le responde al Bayern: «No guardo ningún dolor profundo»

En las últimas horas, Nagelsmann le respondió a Max Eberl, director deportivo de FC Bayern, dejando en claro su postura.

Las declaraciones de Eberl que encendieron la polémica

No cabe ninguna duda de que desde Múnich ha quedado mucho dolor por la decisión que tomó el técnico. Recordemos que hasta que fue anunciada la renovación, todos los medios alemanes lo colocaban en conversaciones avanzadas con Los Bávaros. Y esto no solo fue rumor, sino que el propio Max Eberl confirmó esa versión. Ahora bien, el director deportivo no quiso guardarse nada cuando le consultaron sobre ello y le tiro un dardo a Nagelsmann. En su momento, esto fue lo que declaró:

«Yo no lo llamaría un rechazo. Está claro que tenemos que hablar con los entrenadores para encontrar uno. Tenemos una lista, y ese fue el caso de Julian, pero las conversaciones con él no fueron exitosas».

«En las etapas finales, la decepción del año pasado [su despido] todavía es demasiado profunda, pero eso no nos sorprende. La separación todavía es demasiado reciente para él. «

Nagelsmann le responde al Bayern

«Cuando me convertí en entrenador profesional, tenía claro que me podían despedir. Hay que tener esto en cuenta. Es normal que el despedido quiera otra cosa. No hubo ningún dolor profundo, la decisión fue a favor de la DFB. Rudi Völler es un importante defensor para mí, luchó por mí, me llamó a menudo y, por supuesto, también es un hombre con mucha experiencia, que está ahí como una figura paterna para todo el cuerpo técnico».

«No solo tuve ofertas de Bayern de Múnich y la DFB, también había algunos otros clubes allí. Siempre tuve buenos sentimientos sobre la DFB y siempre fue uno de mis favoritos. Sin embargo, es mi deber aclarar otras cosas».