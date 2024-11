Nagelsmann: «Si vio el partido contra España en la Euro, eso no es mano»

By

Después de la polémica del día de ayer ante Hungría, Nagelsmann salió en conferencia de prensa y no se guardó nada por la mano cobrada.

El enfado de Nagelsmann por la mano

«Le pregunté al árbitro si había visto el partido contra España, pero no entendió bien lo que quería decir. Para mí, eso no es una mano. Robin [Koch] se da la vuelta y se lleva los brazos hacia el cuerpo. Yo nunca habría pitado un penalti. También me parece una locura que el VAR lo haya enviado al monitor. Incluso con 47 repeticiones a cámara lenta, la acción siempre parece la misma… Normalmente, el VAR tiene que decir: deja que el partido continúe. Es una decisión claramente errónea. Tengo curiosidad por ver qué publicará la UEFA sobre esto dentro de cuatro meses».

«Creo que hay que diferenciar un poco entre lo que hubiera sido posible en la Eurocopa y la situación de la que venimos. En noviembre del año pasado habíamos tocado fondo y estábamos bajo presión por la Eurocopa en casa. No quiero quejarme, solo nosotros mismos tenemos la culpa de no haber tenido tanto éxito».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

«Pero por eso estoy increíblemente satisfecho y se lo acabo de decir al equipo. Nunca he sentido una sensación de unión tan extrema con el equipo, sino también con el personal. No solo me siento a gusto aquí, sino que también tengo muy buenos empleados a mi alrededor y un equipo que se ha desarrollado realmente bien. Esta sensación de unión es única».