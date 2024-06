Nagelsmann: «Todavía seguimos en proceso de maduración»

Julian Nagelsmann pasó por conferencia de prensa junto a Kroos, Gündogan y Neuer después de la victoria de Alemania sobre Hungría.

Nagelsmann reacciona a la victoria

«Hubo momentos en los que tuvimos que trabajar duro, pero eso es un proceso de maduración. En octubre no habríamos ganado el partido de hoy por 2-0. En la máxima competencia hay que permanecer estable. Fueron un equipo muy incómodo rival, pero nos mantuvimos estables en la mayoría de las situaciones. Había que ganar un partido como este y lo logramos».

«Musiala lo hizo brillantemente en ambos partidos, no sólo en los dos goles, sino que cada situación en nuestra posesión ofensiva es difícil de defender para el oponente. Es importante para él no pensar en la presión. simplemente usar su capacidad para resolver sus situaciones ofensivas de 1 contra 1. Debería jugar como si estuviera en un campo pequeño en cualquier lugar de Alemania o Inglaterra, no importa. Debería jugar al fútbol con sus amigos sin presión. Es simplemente brillante jugando al fútbol».

«La marcha de los aficionados pasó por nuestro hotel, había mucho ruido en el estadio, eso te da una buena sensación. Eso nos ayuda, lo cual es difícil de creer, porque tenemos personas increíblemente experimentadas y exitosas. Pero hace algo contigo, te conmueve. Nuestra tarea es dejar que los aficionados sigan soñando».

Además de Nagelsmann, hablaron los protagonistas

Toni Kroos: «Siempre es importante confirmar la primera victoria. En realidad, es muy raro que ganemos los dos primeros partidos en un gran torneo. Se ve que hoy fue más difícil que el viernes contra Escocia. Pero lo superamos bien y Al final ganamos cómodamente. Creo que hemos empezado a superar momentos difíciles como ese. Eso le da al equipo mucha confianza y será extremadamente importante. A veces puedes ir detrás y luego es importante reaccionar. «Veo que la selección todavía es capaz de animar al país. Siento que hay una buena unidad y espero que eso nos lleve lejos».

Ilkay Gündogan: «Hungría tuvo situaciones peligrosas hoy, pero así es el torneo. Cuando tienes la oportunidad, tienes que ser preciso y eficiente. Creo que lo hicimos bien. Siempre quiero hacer mi trabajo en el campo lo mejor posible. En esta posición de ataque, donde a menudo tienes que aparecer entre las líneas del rival y crear opciones de pase, no es tan fácil, pero la sensación es cada vez mejor, especialmente con jugadores así a tu alrededor».

Manuel Neuer: «Estábamos decididos a ganar hoy y confirmar nuestra actuación contra Escocia. Sabíamos que Hungría sería un rival difícil. Dominamos y merecíamos ganar hoy. Se podía ver la euforia en el estadio. No sólo los aficionados alemanes, sino también todos los estadios están llenos, todos los equipos tienen muchos aficionados, estamos felices de jugar este torneo en casa. Alemania siempre es una de las favoritas. Pero ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido contra el rival más difícil del grupo en mi opinión»».