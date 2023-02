Napoli hace intransferible a Victor Osimhen en medio de los rumores con FC Bayern München

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, subrayó que Victor Osimhen no está a la venta, en medio de rumores que lo vinculan con el FC Bayern München.

En una entrevista con Sport Bild, De Laurentiis volvió a dejar en claro que los líderes de la Serie A italiana no tienen intención de permitir que una de las grandes figuras de la presente temporada deje el club a mitad de año:

«Nuestros jugadores están muy solicitados, pero no tengo que vender a nadie. No tenemos deudas. […] No creo que jugadores como [Khvicha] Kvaratskhelia o [Victor] Osimhen se vayan en verano».