Nenad Bjelica: «En casa podemos ganar a cualquiera»

Union Berlin recibe mañana al Borussia Dortmund en An der Alten Försterei en un partido de esos que se marcan en el calendario a principio de temporada. Los Eisernen le tienen tomada la medida a los de Westaflia, quienes en sus cuatro visitas a Köpenick han perdido en tres ocasiones, incluyendo la primera victoria de los berlineses en Bundesliga allá por 2019. Veremos si son capaces de continuar la racha…

Union Berlin y Nenad Bjelica confían en la magia de la grada

Los de Terzic llegan con muchas dudas a Berlín después de su última derrota en casa ante el Hoffenheim, y desde luego no parece que An de Alten Försterei sea el estadio más sencillo para recuperar sensaciones. Ya lo dijo Nenad Bjelica en rueda de prensa: «Aquí podemos ganar a cualquiera». Y no le falta razón. Desde la salida de Urs Fischer el equipo lleva 6 partidos seguidos sin perder en casa con 4 victorias y 2 empates, el último hace dos jornadas ante el Hoffenheim.

Esta fortaleza como local sumada a la contundencia defensiva, recuerda al menos en la retaguardia, al mejor Union. La asignatura pendiente sigue siendo en ataque donde está costando generar ocasiones. Pero el apoyo de una hinchada que convierte su estadio en una caldera cada dos semanas suple algunos de los defectos que todavía tiene el conjunto de Nenad Bjelica. Por su parte, Terzic se la juega y para esta batalla no podrá contar con un Malen que está sancionado. Sí que lo podrá hacer con Fullkrüg, que sigue siendo una de las mejores bazas ofensivas del equipo.

Será un partido muy especial para Schlotterbeck pero sobre todo para un Ryerson que vuelve a Köpenick tras ser uno de los héroes del ascenso en mayo de 2019. El noruego cambió hace poco más de un año el rojo por el amarillo pero se le recibirá seguro a lo grande por su enorme contribución a la llegada a Bundesliga. Desde las 15.30 (CET) estaremos siguiendo uno de los partidos de la jornada donde hay muchísimo en juego. Los locales buscan escapar de manera definitiva de la parte baja y poder cambiar el punto de mira hacia otros objetivos mientras que Borussia Dortmund quiere afianzar su puesto en Champions ante la amenaza del RB Leipzig.