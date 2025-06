¿Nico Paz puede llegar a la Bundesliga?

Bayer Leverkusen está muy interesado en Nico Paz, pero su llegada a la Bundesliga no sería nada sencilla.

La situación de Nico Paz ante los rumores de la Bundesliga en la voz de Fabrizio Romano

«La cláusula de recompra de 8 millones del Real Madrid € es un muy buen acuerdo, porque me han dicho que hay clubes en Alemania, por ejemplo el Bayer Leverkusen, y clubes en Italia, por ejemplo el Inter, que pagarían 25 millones euros o 30 millones para fichar a Nico [Paz] hoy».

«Pero no, esto no está sucediendo ahora mismo porque el Real Madrid tiene la situación bajo control. El Real Madrid tiene una cláusula de recompra. Aún no lo han decidido. Querían decidirlo a principios de esta semana. Luego, decidieron viajar a Argentina y cerrar el trato por Franco [Mastantuono]».

«Así que la Operación Nicolás aún no está decidida en este momento. El Como está esperando la decisión del jugador. Están esperando la decisión del Real Madrid. El jugador está muy a gusto en Como, por lo que me han dicho. Está muy contento con Cesc Fábregas, que se queda en Como a pesar del interés del Inter, así que Cesc va a… Quedarse, y el jugador no tiene prisa. Si el Madrid lo llama, genial. Si no, se quedará en Como, donde está muy a gusto».