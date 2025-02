Niko Kovac: «Estaremos preparados para Gyökeres»

Borussia Dortmund pasó por conferencia de prensa y habló del gran peligro del Sporting, Viktor Gyökeres, de cara al partido de hoy.

¿Cómo llega la plantilla?

«Ramy Bensebaini tuvo problemas musculares contra el Stuttgart, por lo que no queremos correr ningún riesgo y parece que estará de vuelta contra el Bochum. Carney Chukwuemeka estuvo entrenando hoy. Es una alternativa, sin duda, pero todavía no es candidato para el once inicial».

«Daniel Svensson Es un chico muy bueno, muy centrado. No deja nada al azar. Es muy dinámico, muy agresivo. Es muy probable que sea una alternativa el martes».

«Tenemos un lanzador muy bueno en Julian Brandt. Julian Ryerson también es muy importante en las transiciones defensivas. Sin duda, tenemos varios jugadores que pueden dar un paso adelante en las jugadas a balón parado».

Kovac calienta la previa y habla de Gyökeres

«Ellos son líderes de la liga, algo que es muy difícil de conseguir en Portugal. Tienen mucha calidad, lo que nos pone las cosas difíciles. Al Sporting le gusta jugar al fútbol en todo el campo. Será un partido difícil para nosotros, pero queremos conseguir un buen resultado».

«La evolución de Viktor Gyökeres es fantástica, pero mañana no jugará solo. El Sporting es el número uno en Portugal, así que tenemos que estar preparados».

«Podemos esperar un ambiente intenso y un rival fuerte. Estoy convencido de que como equipo lo haremos bien aquí».