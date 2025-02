Niko Kovac: «Este es el nivel que tiene Borussia Dortmund»

Niko Kovac pasó por conferencia de prensa tras la victoria ante Sporting CP y elogió de gran manera a sus dirigidos.

El análisis del encuentro ante Sporting

«Esta es solo la primera parte de la eliminatoria, pero el equipo jugó un partido fantástico, sobre todo en la segunda parte, y se mereció plenamente la victoria».

«En la primera parte tuvimos que hacer un balance del partido. Sabíamos que el Sporting es técnicamente muy fuerte con el balón. No se puede venir aquí y dominarlos desde el principio. Lo que no hicimos bien en la primera parte fue la velocidad de pases, jugamos demasiado lento. En la segunda parte aumentamos significativamente el ritmo de nuestros pases. Cuando haces eso, creas más espacios. La forma en que marcamos nuestros goles fue fantástica, no solo por la calidad de la construcción del juego y el fútbol que jugamos, sino también porque el equipo se mantuvo firme hasta el final. Demostramos mentalidad, físico y agresividad. Estábamos decididos a mantener la portería a cero, y eso merece mucho respeto».

La confianza absoluta de Kovac

«Es el nivel que tenemos. Somos el BVB y eso es lo que esperamos de nosotros mismos. Los jugadores tienen un nivel alto y una gran calidad. Me alegro de que Pascal haya marcado hoy, de que Jule haya dado una asistencia y de que Serhou siga marcando. Karim también ha marcado, aunque a menudo se dice que necesita muchas ocasiones. Quizá sean estos los goles que necesitamos, pero no queremos exagerar: tenemos otro partido importante contra el Bochum este fin de semana y tenemos que volver a darlo todo».

«Como futbolista, como deportista, necesitas victorias. Antes del partido les dije a los chicos que teníamos que empezar ganando duelos y dando los pases correctos. Así es como se ganan pequeños porcentajes de confianza. Pero los grandes vienen de los goles y las victorias. El equipo ha hecho un trabajo excelente hoy y espero que esto tenga un impacto duradero en el futuro».