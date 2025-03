Niko Kovač les dio una reprimenda a los jugadores del Dortmund tras la derrota con FC Augsburg

Tras el último revés del Borussia Dortmund el fin de semana pasado, el entrenador Niko Kovač ha dado a sus jugadores una dura reprimenda.

El DT busca revolucionar el vestuario del Borussia Dortmund

Según Sky Sports, el entrenador programó una reunión el domingo con el plantel del BVB, en acuerdo con el acuerdo del director deportivo Sebastian Kehl y del director general Lars Ricken. La conversación duró alrededor de 30 minutos y, según se informa, Kovač levantó la voz mientras expresaba sus verdaderos sentimientos hacia el equipo.

El técnico explicó que ya no es tiempo de excusas y que los jugadores deben mirarse al espejo y reconocer qué papel han desempeñado para contribuir a la miseria actual del club aurinegro. Además, el entrenador confirmó que es probable que esto tenga consecuencias personales.

Una cosa que se ha notado en el BVB esta temporada es la falta de conexión y cohesión del equipo dentro del campo. Esto también parece suceder fuera del mismo. Kovač ha abogado por una velada en la que deberán asistir todos los miembros del plantel.

Esta temporada no se ha celebrado ninguna velada de equipo. De hecho, la última velada de unión tuvo lugar el verano pasado durante los preparativos de pretemporada. De acuerdo con el canal deportivo alemán, Emre Can organiza pequeñas reuniones para tomar café, pero son opcionales para sus compañeros. En la última reunión, solo asistieron cinco jugadores.

Es habitual que los equipos celebren reuniones grupales en medio de la temporada para asegurarse de que exista una unidad sólida en el equipo y el hecho de que esto no haya sucedido durante toda la temporada en Dortmund es revelador.

Dos jugadores ya fueron apuntados por Kovač

Independientemente de la unidad de todo el conjunto, Kovač se muestra más implacable a la hora de descartar a jugadores que no han estado jugando bien. El DT quiere dejar claro a los jugadores que no le importan los nombres y que está dispuesto a dejar fuera a cualquiera que no esté rindiendo bien.

Jamie Gittens y Julian Brandt son dos de los nombres que podrían quedar fuera de la convocatoria del Dortmund de cara al partido del miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Lille. Desde la llegada del croata, ambos no han estado en su consideración y esto podría abrir la puerta a que Maximilian Beier, Julien Duranville y/o Carney Chukwuemeka sean titulares.

Kovač espera una reacción inmediata esta semana. De todas formas, se espera que el entrenador sea parte en la dirección técnica de un gran cambio en la plantilla este verano, con muchas idas y venidas.