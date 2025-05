Niko Kovac: «No quiero sobrevalorar el éxito. Quedamos cuartos»

Niko Kovac pasó por conferencia de prensa después de la goleada de Borussia Dortmund ante Kiel y le puso paños fríos a los festejos.

Las declaraciones

«No he cambiado mi look en las últimas semanas. Mi hija me dijo: «Nunca cambies cuando estas ganando». El trabajo de la afición ha sido inmenso. Sin embargo, no quiero sobrevalorar el éxito; solo quedamos en cuarto lugar».

«He cumplido con mi deber aquí, nada más. En el fútbol no se puede lograr nada solo. Se necesita la participación de todos: jugadores, cuerpo técnico y afición. Eso es crucial. Simplemente estoy contento. Pero no estoy satisfecho».

Niko Kovac hizo renacer a este Dortmund

Si bien el motivo de festejo se enfoca en concretar el boleto a la Champions League, la realidad está en que este BVB tiene motivos para festejar. Después de un naufragio sin destino bajo las órdenes de Nuri Sahin, se empezó a ver un poco más de certeza en el equipo. O mejor dicho, al menos ahora se sabe a que juega, algo que no pasaba antes.

Ahora bien, Niko Kovac sabe que su labor no está para nada finalizado. El lugar de Borussia Dortmund no debería ser el cuarto de la tabla de posiciones, sino la competencia por llevarse la Meisterschale a su vitrina. Veremos si con una temporada completa en la 2025/26 puede hacerlo.