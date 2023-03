Nkunku, duda por lesión para la vuelta contra Manchester City

Saltan todas las alarmas en RB Leipzig por una nueva lesión de Christopher Nkunku. El atacante francés sufrió una rotura de fibras en el último encuentro ante Borussia Dortmund y es una seria duda para la vuelta de los octavos de final de Champions League contra Manchester City,

Una nueva lesión frustra a Nkunku en un momento clave para RB Leipzig

Después de perderse todo el Mundial de Qatar por una rotura del ligamento cruzado en un entrenamiento con la Selección Francesa, la mala fortuna de las lesiones ha vuelto a golpear a Christopher Nnkunku. En el minuto 83 del encuentro contra Borussia Dortmund, precisamente el primero que disputaba de titular desde aquella lesión en noviembre, tuvo que ser sustituido de urgencia por una rotura de fibras.

El técnico de RB Leipzig, Marco Rose, reconoció en rueda de prensa que debió cambiarle antes por el alto riesgo de lesión pero no lo hizo porque veía posible rescatar un empate del partido. Ahora, su presencia dentro de dos semanas para la vuelta de la eliminatoria de octavos de Champions League contra el Manchester City, después del empate 1:1 en la ida, está seriamente comprometida. Los Toros Rojos no han confirmado aún el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego pero en el entorno del club no son optimistas.

Schlager, baja confirmada para los próximos meses

La ausencia de Nkunku no es la única que tendrá que afrontar el conjunto dirigido por Marco Rose. En el mismo encuentro contra el BVB, Xaver Schlager tampoco pudo terminar el encuentro por una lesión de ligamentos en su tobillo derecho. Leipzig ya ha confirmado que se someterá a cirugía en los próximos días y es muy complicado que vuelva a disputar más minutos en lo que queda de temporada. Rose se queda sin el mediocampista austriaco, uno de sus indiscutibles desde su llegada al banquillo del club de la bebida energética, y tendrá que tirar de ingenio para competir «de tú a tú» en Manchester.