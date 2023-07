No hay Plan B para FC Bayern: la única opción es fichar a Kane

En las últimas horas, Sky Sports informó que FC Bayern no apostará a buscar un plan B por Kane. O llega ahora o lo esperarán hasta 2024.

Tottenham aún se resiste

No hay ninguna duda de que si hay un directivo que es muy difícil para negociar, ese es Daniel Levy, presidente de Los Spurs. Y esto se duplica cuando le quieren sacar a su mejor jugador. Tengamos en cuenta que si bien Kane está en un gran nivel, en un mes cumple 30 años y pide más de 100 millones de euros por él.

El jugador ya se lo ha dejado a todas las partes e incluso a los que están afuera que quiere salir. Y atención porque no quiere irse a cualquier sitio, sino que ya ha elegido a FC Bayern München. Pero aun el equipo bávaro no puede destrabar su salida porque desde la directiva inglesa no quieren saber nada con la idea de soltarlo. Recordemos que PSG ofertó por él y Kane no quiso saber nada, incluso cuando era más dinero que el que iba a ganar en Alemania.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

FC Bayern planea seguir insistiendo por Kane

Ahora bien, la información que dio Sky Sports en la mañana alemana de hoy es que no hay plan B para el inglés. Los Bávaros lo traerán en este mercado o piensan apostar por esperarlo hasta 2024 donde podría salir como jugador libre. Además, esto lo harán para ejercer más presión al mencionado Levy. Al parecer, la tendencia no sería dejarlo ir a costo cero, por lo que seguirán estando fijos ahí y cuando el presidente se dé cuenta de que no hay otra alternativa. Si quiere quedarse con al menos 80 millones (oferta que puso sobre la mesa Rummenigge y compañía) deberá venderlo ahora.