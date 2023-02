La DFB ha tomado una sanción definitiva con Julian Nagelsmann por su incidente con el árbitro del encuentro del pasado fin de semana contra Borussia Mönchengladbach. El entrenador de FC Bayern München sólo se enfrentará a una sanción deportiva y podrá estar en el banquillo el próximo domingo contra Union Berlin.

Tendrá que pagar 50.000 euros por sanción pero no se perderá ningún partido

Una de las grandes incógnitas que acechaban al FC Bayern era conocer qué sucedería con la investigación que la DFB había abierto por las acciones de Julian Nagelsmann con el colegiado que pitó contra el Gladbach el pasado sábado. La roja directa que mostró a Upamecano en el minuto 8 y que fue clave para la derrota de Los Bávaros hizo que su entrenador perdiera los papeles, irrumpiendo en el vestuario arbitral para criticar esa decisión e incluso llamándoles un «grupo de idiotas«. Rápidamente se disculpó públicamente por lo sucedido, pero estaba claro que la Federación tomaría cartas en el asunto.

Después de recoger los testimonios de todos los implicados, la DFB ha decidido multar a Julian Nagelsmann con 50.000 por su conducta antideportiva hacia el cuerpo arbitral. En cambio, sí se libra de una suspensión de partidos, por lo que podrá dirigir a sus jugadores en el encuentro decisivo contra Union Berlín por el liderato de la Bundesliga.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en español y en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Con Nagelsmann pero sin Upamecano contra Union Berlín

La decisión de la DFB sobre Nagelsmann es un alivio para un FC Bayern que no se ha molestado en apelar para reducir la cuantía de la multa. Con quien no podrán contar el próximo domingo es precisamente con el expulsado Dayot Upamecano, que sí tendrá que acatar el partido de sanción reglamentario. Las opciones que el técnico tiene para reemplazar al central francés, uno de sus indiscutibles en el XI inicial, son limitadas y se reducen a una dupla de centrales con De Ligt y Pavard. Al menos, no tendrá que ver desde casa a su equipo en un partido definitorio.