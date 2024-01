No se descarta que Jadon Sancho se quede en Borussia Dortmund

Jadon Sancho llegó a préstamo a Borussia Dortmund y fue anunciado hace horas, no más, sin embargo, puede que se quede más tiempo.

Lo único que desencanta su llegada

No cabe ninguna duda de que toda la afición negriamarilla volvió a ilusionarse con el equipo desde el anuncio del desembarco del inglés. Recordemos que la temporada pasada terminó muy mal y en el común de la opinión, el foco está puesto no solo en Terzic sino también en la débil plantilla que tienen.

Ahora bien, la vuelta del hijo prodigio a casa puso las expectativas a tope. Y esto se une a que dese SportBild informan que su estado físico es muy bueno y podría debutar lo antes posible. Recordemos que hace 5 meses no juega un partido oficial por su enemistad con Erik Ten Hag en Manchester United.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Más allá de todo lo dicho, lo único que no gusta de su fichaje es que llegó a préstamo hasta final de temporada y este trato no incluye una opción de compra. Incluso, muchos dijeron que en estos términos no debería haber llegado, pero…

Sancho podría quedarse más tiempo en Borussia Dortmund que el que dice su contrato

Teniendo en cuenta todo este condimento es que llega la información de Sky Sports. Al parecer, su permanencia más allá de la cesión no es imposible. Si bien Sancho quiere volver a tener una revancha en la Premier League, si sigue Ten Hag, hará sus esfuerzos para quedarse en Alemania.

Y esos esfuerzos son pura y estrictamente en materia salarial. Se habla de que podría valer entre 30 y 35 millones de euros su ficha. Aún falta mucho y hay que ver como le va, pero los directivos de BVB no descartan su permanencia mas allá del próximo verano.