Nuri Şahin quiere que sus jugadores mejoren en la mentalidad y la forma física

El entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Şahin, destacó la actitud y físico de sus jugadores como su principal preocupación de cara a 2025.

Şahin reclama más actitud y físico a sus jugadores

Con la clasificación a la Liga de Campeones como objetivo mínimo en la Bundesliga, Şahin, haciéndose eco de los sentimientos de Lars Ricken y Sebastian Kehl, ha hecho hincapié en la importancia tanto de la mentalidad como de la forma física en todo el equipo.

En ese sentido, el entrenador puntualizó que cada jugador debe darlo todo en el nuevo año, por lo que es necesario una mejora significativa en la mentalidad del plantel. Según BILD, Donyell Malen es visto como un ejemplo de un jugador que necesita una mentalidad más fuerte. El neerlandés ya ha sido reprendido varias veces por el DT por sus actuaciones a menudo perezosas y apáticas.

Marcel Sabitzer es otro jugador del que se espera mucho más en la visión de Şahin. En términos numéricos, su influencia en el juego del BVB ha disminuido rápidamente: 21 partidos disputados, sin participación en goles/asistencias.

Antes de la victoria por 3:1 ante VfL Wolfsburg, el entrenador había reconocido el duro trabajo de muchos jugadores, pero destacó la necesidad de un mayor nivel de forma física en todo el equipo:

«No todos los jugadores tienen derecho a estar cansados».

Para él, la gran carga de 23 partidos oficiales en la primera mitad de la temporada hasta ahora no es excusa para que los profesionales no se esfuercen al máximo. En particular, de acuerdo con el tabloide, los jugadores más jóvenes como Felix Nmecha, Maximilian Beier y Jamie Gittens. Şahin exige que estos jugadores puedan jugar 90 minutos cada tres días. Lo mismo se aplica a jugadores como Karim Adeyemi y Julien Duranville, que han estado lesionados o han vuelto a la acción poco a poco.

Pero hay algunos exceptuados en la crítica

Pero el técnico excluyó explícitamente a ciertos jugadores de sus críticas. Como por ejemplo Nico Schlotterbeck, que ha registrado la mayor cantidad de minutos competitivos de cualquier jugador del BVB esta temporada (1993).

Tampoco están en el centro de las críticas el capitán Emre Can, el favorito desde hace mucho tiempo Julian Ryerson, el portero Gregor Kobel, el mediapunta Julian Brandt y el delantero Serhou Guirassy. El adquirido del VfB Stuttgart se perdió toda la pretemporada, pero aun así disputó 1.582 minutos de partido con un total de doce goles.

La segunda mitad de la temporada se perfila como un período crucial para el Dortmund y el mensaje de Şahin es claro: es necesaria una mejora significativa en la mentalidad y la forma física para lograr las ambiciones del club en 2025.