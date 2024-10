Nuri Sahin sobre el Union Berlin: «Nos espera un rival complicado»

El entrenador de Borussia Dortmund, Nuri Sahin, habló en conferencia de prensa sobre el partido de mañana ante Union Berlin.

Las posibilidades de jugar con doble punta ante Union Berlin

Una de las peores noticias que recibió el Dortmund son las lesiones de Karim Adeyemi y Julien Duranville. Ambos jugadores sufrieron un desgarro en la fibra muscular del muslo y estarán fuera entre 6 y 7 semanas. Esto significa que sus opciones en el frente de ataque son más que reducidas.

En primer lugar, Jamie Gittens es el único extremo puro disponible que puede jugar por ambas bandas. En especial por la izquierda. Por otro lado, Donyell Malen y Maximilian Beier son otras de las alternativas que asoman para el partido de mañana ante Union Berlin.

En este sentido surge la duda sobre si Nuri Sahin mantendrá su 4-3-2-1 o cambiará de esquema para evitar las improvisaciones. De hecho, el técnico del BVB se refirió a la posibilidad de salir con un doble «9» conformado por Maximilian Beier y Serhou Guirassy.

«Lo dejamos abierto si jugamos con una doble punta. Maxi Beier puede jugar ofensivamente en las cuatro posiciones. Pero, por supuesto, tener a Serhou y Maxi juntos en el campo significaría mucha calidad «.

Sahin elogia al Union Berlin

No cabe duda que el Dortmund tendrá una visita complicada al este de la capital alemana para enfrentar a Union Berlin. Los Eisernen construyeron un fortín en An der Alten Forsterei y lo demustran tanto en la Bundesliga en general como contra el BVB en particular. De hecho, el saldo es favorable con tres victorias y dos derrotas desde que ascendieron a la élite de fútbol alemán.

Por eso, Sahin se deshizo en elogios ante su rival de turno y contó qué espera del encuentro de mañana: “Sólo han encajado tres goles, eso es extraordinario. El año pasado no fue tan bueno, pero ahora tienen un entrenador del que tengo una muy buena opinión. Mañana nos espera un rival muy complicado”.