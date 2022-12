Oliver Bierhoff abandona su cargo como director deportivo de la DFB tras 18 años

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) acordó la recisión de contrato con el director deportivo Oliver Bierhoff, tras la eliminación de Alemania en Qatar.

Después del vergonzoso final de la selección alemana en la Copa del Mundo, la DFB ha tomado su primera decisión drástica. Como anunció la federación el lunes por la noche, se acordó que el contrato de Bierhoff, que originalmente era válido hasta 2024, finalizaría prematuramente.

El exjugador nacional (37 goles en 70 partidos y campeón de Europa en 1996) llegó a la DFB en 2004, dos años después de su último partido internacional. Primero, fue el manager de la selección alemana y, en 2018, fue nombrado director deportivo del equipo nacional y responsable de la cantera. Durante su época, Alemania alcanzó las semifinales mundialistas y continentales entre 2006 y 2016, y se proclamó campeona del mundo en 2014.

Sin embargo, el turbulento presente, donde la Mannschaft sufrió dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos del Mundial (cosa que no había sucedido antes en la historia), puso en jaque su puesto. La mala actuación en Rusia y Qatar «me duele», subrayó Bierhoff:

«Fue un tiempo intenso, emocionante e instructivo en el que pudimos celebrar grandes éxitos juntos, tuvimos que enfrentar contratiempos y pudimos implementar proyectos extraordinarios. Por eso, no me voy sin la necesaria autocrítica. […] Algunas de las decisiones en las que creíamos no resultaron ser las correctas. Nadie se arrepiente de eso más que yo. Asumo la responsabilidad por eso».