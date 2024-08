¡Pésimas noticias en FC Bayern! Stanisic se rompió su ligamento

En la mañana alemana, FC Bayern München comunicó que Josip Stanisic se rompió su ligamento y estará varias semanas afuera.

Stanisic tuvo que pasar por el quirófano por su ligamento

No cabe ninguna duda de que Kompany hoy recibió una pésima noticia. Ya en la pretemporada, Hiroki Ito se rompió el metatarsiano y también tuvo que ser operado y le quedan al menos dos meses de recuperación. Algo que no solo no gustó porque es el flamante refuerzo, sino porque es una opción menos para la defensa.

Y en esa sintonía, hoy el entrenador belga recibió otro revés con respecto a la disponibilidad de plantilla. El comunicado de FC Bayern comunica lo siguiente:

«Josip Stanišić estará ausente del FC Bayern durante varias semanas. El defensa se rompió el ligamento lateral de la rodilla derecha durante el entrenamiento del lunes. Este es el resultado de un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern».

La gran noticia es que, hoy, SportBild confirmó que serán seis semanas las que estará de baja. Antes de fin de año, Vincent Kompany espera poder darle acción.

¿Podrá llegar otro refuerzo para respaldar la defensa?

Ante las bajas que cuenta el plantel, después del amistoso del día de hoy ante Grasshopper Zurich, Max Eberl fue consultado con la posibilidad de nuevas llegadas. Sin embargo, el director deportivo dejó muy en claro que «la plantilla está preparada», por lo que, a no ser que aparezca una gran oportunidad de mercado, FC Bayern está totalmente retirado del mismo.