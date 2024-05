Por ahora no hay acuerdo entre Burnley y Bayern por Kompany

En las últimas horas, se ha dado a conocer que todavía no hay acuerdo entre Burnley y FC Bayern München por Kompany.

En Múnich tienen todo claro

Ya desde el día de ayer, la decisión de la directiva es hacerse con los servicios de Vincent Kompany. Sí, entrenador que descendió con el Burnley, pero esto no afecta a Freund y Eberl. En su opinión, cuando él tenía una plantilla superior, demostró su valía como en el Championship de la 2022/23. Y teniendo en cuenta que Bayern suele tener la plantilla más fuerte de la Bundesliga, su trabajo sigue siendo seductor.

Además de ello, el hecho de que siga la filosofía de Pep Guardiola, gusta y mucho para todos. Recordemos que ha compartido gran parte de su carrera de futbolista con el español y el juego que intentan sus equipos se asemeja a los del exentrenador de FC Bayern.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Qué hay entre Bayern y Burnley por Kompany?

Por un lado, la tranquilidad de Los Bávaros está en que el acuerdo está totalmente cerrado con Vincent. La oferta será por tres años de contrato y la idea es que pueda desplegar todo su proyecto en el Allianz-Arena. A diferencia de lo que venía pasando, Freund y Eberl quieren un proyecto a largo plazo para terminar con este cambio de entrenadores cada un año.

Sin embargo, por el otro, todavía no hay acuerdo con el club inglés para que deje ir al exdefensor del City. Al parecer, Burnley espera unos 20 millones de euros para rescindir contrato, pero FC Bayern no está dispuesto a pagar más de 10 kilos. Kompany espera la luz verde para viajar y asumir en Múnich, pero hasta que no haya acuerdo no irá camino al aeropuerto. En las próximas horas, se podría cerrar todo.