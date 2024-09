¿Por qué Dortmund no anunció más refuerzos?

En las últimas horas, Sebastian Kehl, director deportivo de Borussia Dortmund, habló del mercado de pases y contó por qué no fueron a por más refuerzos.

Las declaraciones

«No, no veo ninguna necesidad en este momento DE HACER MÁS REFUERZOS. Tenemos varias opciones en la delantera y en la defensa y nos sentimos bien posicionados. Estamos muy satisfechos con el mercado de fichajes».

A estas declaraciones se le sumaron la de Nuri Sahin, entrenador del equipo, quien defendió lo que tiene. Al mismo tiempo, se nota que si bien faltó algún que otro efectivo, el mercado de pases hecho por la directiva es más que bueno.

«En teoría, puede que no tengamos suficientes jugadores en las posiciones de lateral izquierdo y central, pero tenemos suficientes alternativas y me gusta trabajar con jugadores jóvenes y una plantilla pequeña. Si tenemos cuatro o cinco lesiones importantes, la situación podría ponerse complicada, pero tenemos jugadores versátiles».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Qué refuerzos faltaron en este mercado de pases en Dortmund?

Las labores hechas por la directiva dan un gran saldo positivo con las llegadas de Couto, Gross, Anton, Guirassy y Beier. Empero, se podrían señalar dos puestos que necesitaría refuerzos. Por un lado, el lateral izquierdo está siendo cubierto por Nico Schlotterbeck porque el único jugador natural en ese puesto es Bensebaini.

Y por otro lado, el puesto de mediocentro defensivo solo cuenta con un Emre Can que no hay partido que no sea criticado. Sin dudas, en invierno podrían ser los puestos prioritarios a reforzar para terminar una gran temporada.