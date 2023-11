¿Por qué Karim Adeyemi se está desinflando en Dortmund?

Uno de los nombres más olvidados actualmente en Borussia Dortmund es el de Karim Adeyemi. En la temporada donde se esperaba que diera un salto, el joven atacante no está dando un buen rendimiento y su tiempo de juego es cada vez menor, levantando muchas preocupaciones en la directiva. ¿Qué está pasando?

El club tiene muchas dudas sobre la actitud y el entorno de Adeyemi

Afrontando ya su segunda temporada como negriamarillo, Adeyemi sigue muy lejos de cumplir con las expectativas que levantó su fichaje. Una buena primera mitad de 2023 sugería que en el presente curso podía tener un mayor protagonismo en el equipo, pero la realidad es la contraria ya que no está siendo un indiscutible para Edin Terzic y no ha dejado de entrar y salir del once titular, sin marcar impacto cuando está sobre el césped. De hecho, en 13 partidos disputados no ha anotado ningún gol y sólo ha dado dos asistencias.

La directiva de Borussia Dortmund empieza a perder la paciencia en esta situación y, según BILD, se están planteando si Adeyemi está verdaderamente centrado en el fútbol y en la influencia de su entorno cercano desde que inició, hace unos meses, una relación sentimental con la artista suiza Loredana Zefi. No obstante, la vida fuera del terreno de juego y su implicación con el club son una responsabilidad directa del jugador, que cumplirá 22 años el próximo mes de enero.

En la segunda vuelta podría remontar

Una señal para el optimismo en el Signal Iduna Park es que, si bien Adeyemi no ha dado el salto, sus primeros meses en Dortmund también fueron muy flojos y, como mencionamos anteriormente, su nivel mejoró considerablemente durante la segunda vuelta. De hecho, el delantero terminó la primera mitad de 2022/23 con números muy parecidos a los actuales pero acabó el año con 9 goles y 6 asistencias en todas las competiciones. Por ello hay esperanza de que pueda replicarlo, y es que las posibilidades de ir convocado con la Selección Alemana a la próxima Eurocopa pasan por ello, ya que actualmente no está contando para Julian Nagelsmann. Tanto en Dortmund como en Alemania, todos esperan que este bajón de rendimiento se quede en anécdota.