¿Por qué la novela de Tah tensa las relaciones entre Bayer Leverkusen y FC Bayern?

Hace semanas se especula con el traspaso de Jonathan Tah del Bayer Leverkusen al FC Bayern München. Los equipos no dan el brazo a torcer y cruzan declaraciones.

Völler entra en la discusión de la novela de Tah

Hace tiempo que corre el rumor de un trato apalabrado por todas las partes por un fichaje de Tah al FC Bayern. Se dice que ambos clubes ya se han puesto de acuerdo en 30 millones de euros como precio de transferencia. Pero, el hecho de que el Rekordmeister se haya desviado del plan para pedir un precio más bajo aparentemente está causando descontento en Leverkusen.

Recientemente, el CEO del Bayer 04, Fernando Carro, criticó duramente al director deportivo bávaro, Max Eberl, por este tema:

“No tengo una buena opinión de Max Eberl, ¡absolutamente nada! Y no negociaría con él”.

El presidente de las Aspirinas luego reculó y pidió disculpas, aunque el daño ya estaba hecho. En ese sentido, en el canal SPORT1, Rudi Völler, otrora director deportivo del Leverkusen, hoy de la selección alemana, comentó también sobre incidente que involucra a los dos clubes por Tah:

«Hace mucho tiempo que no se habla mucho de este tema y eso es lo que molesta un poco. Hace tiempo que hubo una consulta y también una oferta que el Bayer Leverkusen rechazó lógicamente. No se llegó a ningún acuerdo con el tiempo, hubo pocas conversaciones y eso es una situación decepcionante, sobre todo para el Bayer Leverkusen».

¿Cómo está la situación actual entre Leverkusen y FC Bayern por el futbolista?

El defensor de 28 años no jugó desde el inicio ante Stuttgart en el partido por la Supercopa Alemana. Sin embargo, después de la temprana tarjeta roja contra Martin Terrier, debió entrar al terreno de juego para reforzar la retaguardia de los dirigidos por Xabi Alonso.

De acuerdo con Kicker, aunque su celebración podría haber dado a entender que continuaría en el BayArena, esto no es así. La semana pasada, Tah le volvió a dejar claro a la directiva que no quiere renovar su contrato y que le gustaría irse a Múnich, a pesar de que el FC Bayern no ha hecho ningún intento por aumentar su oferta.

Los bávaros solo serían capaces de ficharlo si el Leverkusen le permitiera irse por una cantidad incluso inferior a la primera oferta de los bávaros de 20 millones más 5 millones en bonus, cosa que el Bayer 04 seguramente no aceptaría. Völler remarcó sobre ese punto:

«Jonathan Tah ha logrado un desarrollo increíble. Es un jugador muy importante para el Leverkusen y para la selección nacional. Leverkusen es un club que se resiste a dejar salir jugadores gratis».

Con el mercado a finalizar en dos semanas, cada día que pasa el acuerdo verbal parece que se quedará en solo palabras. Y un conflicto que podría tener su escalada en los próximos meses, si el FC Bayern quiere avanzar por su objetivo máximo: Florian Wirtz.