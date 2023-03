¿Por qué se repitió el penalti de Havertz en el Chelsea – Dortmund?

El videoarbitraje fue protagonista en la eliminatoria entre Chelsea y Borussia Dortmund al corregir dos veces las decisiones del colegiado Danny Makkelie en un penalti que fue decisivo. Intervino para pitar pena máxima por una mano de Marius Wolf en el área y para ordenar que se repitiera, después de que Havertz fallara, por invasión del área por parte de los jugadores del equipo alemán. Ambas decisiones generaron mucha polémica pero resultaron estar bien pitadas. Te explicamos por qué.

La mano de Wolf, aunque desafortunada, era clara

Borussia Dortmund no estaba teniendo la mejor de sus noches en Stamford Bridge. Llegaban a tierras londinenses con ventaja de un gol en la eliminatoria pero, justo antes del descanso, Raheem Sterling puso el empate en el global. Era necesaria una reacción en el segundo tiempo para pasar de ronda pero, apenas volvió el balón a rodar, la fortuna se puso en contra de Las Abejas.

Marius Wolf como lateral se acercó para tapar un centro de Chilwell y el balón impactó en su brazo izquierdo, el más retirado del esférico. Inicialmente Makkelie dejó seguir el juego pero, cuando se detuvo, entró el VAR. Aunque Wolf intentó el gesto de apartarlo, se encontraba tan cerca de la jugada que no tuvo tiempo. Según el reglamento de IFAB, que es el que determina FIFA para todas las competiciones, con esos primeros criterios no debió haberse señalado penalti. Sin embargo, la zona del brazo de Wolf no estaba tan pegada a su cuerpo como debería, ocupando más espacio del natural, siendo este otro de los criterios para castigar. Por ello, siguiendo las normas, la acción era punible.

El penalti del Chelsea – Dortmund se debía repetir, hubiera anotado o no

Pasemos ahora a la acción que más polémica ha generado entre los aficionados negriamarillos: la repetición del penalti de Chelsea. Havertz no convirtió su lanzamiento y el árbitro, al igual que antes, iba a dejar seguir el juego. Es mediante la revisión de las repeticiones cuando el VAR se da cuenta de que hay jugadores tanto de Dortmund como de Chelsea invadiendo el área y la media luna antes de que el lanzador golpease el balón. Habiendo infractores por parte de los dos equipos, el mismo reglamento determina que la pena máxima se debía repetir independientemente de que Havertz anotase o no. Y teniendo en cuenta que las acciones de «penal o no penal» son aquellas en las que el VAR tiene potestad para intervenir, la acción fue de nuevo correctamente señalada.

La frustración de Borussia Dortmund es lógica por la forma en que se sucedieron los acontecimientos y porque, al final, ese penalti le dio el pase a los cuartos de final de Champions League a Chelsea. Es una acción que puede darse en uno de cientos de partidos y que justamente coincidió en un día clave. Quizá la próxima temporada la justicia y el destino estén de su lado.