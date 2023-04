PSG abre conversaciones con Moussa Diaby

En las últimas horas, medios franceses confirmaron que PSG está tras los pasos de Moussa Diaby y ya iniciaron conversaciones para ficharlo en este verano.

El objetivo está en acompañar a Mbappe

No cabe ninguna duda de que en más de una ocasión ha dado la sensación de que el crack francés ha estado solo. Sobre todo, cuando Lionel Messi no está en campo de juego para tirar del carro. Ya en el mercado pasado, Luis Campos, encargado del fútbol del equipo parisino, tuvo el objetivo de rodearlo de manera mejor, pero esta campaña dio la sensación que el intento no funcionó.

Es justamente por esta razón que está buscando nuevos efectivos que no necesiten ningún tipo de adaptación. Y es justamente por esto que los jugadores que nacieron en el país galo tienen una ventaja por sobre el resto, y ahora, parecerían tener a un candidatazo para cumplir con lo que se han propuesto.

PSG en plenas conversaciones con Moussa Diaby

Si tenemos que mencionar a uno de los mejores extremos de la Bundesliga, el nombre del nacido en la capital francesa debe estar en la lista. Esto se debe a que Diaby, hoy, es el jugador más determinante de Bayer Leverkusen y un jugador imprescindible en el esquema de Xabi Alonso. Su velocidad, sus regates y sus buenas definiciones de cara al arco han dejado enamorado a más de un club.

Por estas causas y muchas más es que PSG ya ha iniciado conversaciones con su agente, según información de Foot Mercato. Su contrato es hasta 2025, por lo que no podrán especular mucho en su precio, que está por encima de los 50 millones de euros. Si bien Newcastle y Arsenal, también, lo tienen en carpeta, los petrodólares de Nasser Al-Khelaifi estarían un paso adelante con respecto sus competidores.