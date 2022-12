¿Qué hay por detrás de la renovación de Moukoko en Dortmund?

La renovación de Moukoko ya debería haberse dado en Borussia Dortmund, sin embargo, hay intereses por detrás contrapuestos.

Presiones externas y luchas de ego

Youssoufa Moukoko, la principal joya de la cantera del club negriamarillo, vence su contrato en el próximo 30 junio. Hace varias semanas se viene diciendo que su nueva firma no corre peligro. Sin embargo, todavía eso no ocurrió y estamos a la vuelta del inicio de la ventana invernal donde el delantero podría negociar con cualquier club sin que BVB tenga prioridad.

Todo el mundo se pregunta que es lo que ocurre. Bueno, por empezar, debemos mencionar que hay una diferencia entre lo que Las Abejas quieren pagarle y lo que él quiere cobrar. El jugador quiere cobrar una cifra entre los 5 y los 6 millones de euros. Cifras que Dortmund no le pagará, según contó Fabrizio Romano. Sebastian Kehl está tratando de destrabar esa situación, pero su agente no ayuda mucho en esa cuestión.

Tengamos en cuenta que dicho agente ha provocado que Moukoko se haya alejado de su familia. Esta noticia se dio a conocer porque al principio se decía que sus padres bloqueaban la renovación de contrato, mientras que al mismo tiempo, ellos acusaban al representante de «mercenario» por priorizar siempre el dinero. A todo esto, en las últimas horas, Patrick Williams declaró:

«Moukoko es interesante para todos los mejores clubes de este mundo. Más aún cuando está libre y tiene futuro en la selección alemana.»

¿La renovación de Moukoko en Dortmund ya está descartada?

Claramente que la pregunta que surge es como sigue esto. Informarles acerca del futuro sería muy arriesgado de nuestra parte. Lo que si podemos aclarar que estas semanas serán decisivas. Muchos clubes de la Premier League, como el Chelsea, están presionando para un acuerdo.

Borussia Dortmund está en medio de una encrucijada. La renovación de contrato requiere un dinero que no quieren gastar, pero podrían enfrentar a dejar salir de manera gratuita a un jugador que parecía ser el gran crack del Westfalenstadion. Por lo pronto, ya se aclaró que no lo venderán en invierno. Ahora bien, si no quieren enfrentar un gran caos con su afición, deberán hacer el esfuerzo necesario.