¿Qué necesita Bayer Leverkusen para ser campeón de Bundesliga este fin de semana?

Todos los ojos de la Bundesliga están puestos en Bayer Leverkusen, que podría proclamarse campeón este mismo fin de semana si se dan los resultados. ¿Qué escenarios tiene que manejar el plantel de Xabi Alonso para cantar el alirón? Te lo contamos.

Las Aspirinas dependen de sí mismas para campeonar

Contra todo lo esperado en el inicio de temporada, la pregunta ya no es si Bayer Leverkusen será campeón de Bundesliga sino cuándo certificará el título. El plantel dirigido por Xabi Alonso posee una ventaja de 16 puntos sobre FC Bayern München y VfB Stuttgart, y este domingo tendrá la primera de seis bolas de campeonato. Un escenario más que perfecto para un equipo que no ha parado de batir récords y que no ha perdido ningún partido oficial hasta el día de hoy.

Para cantar el alirón, Las Aspirinas tendrán que conseguir los tres puntos ante Werder Bremen si cualquiera de los perseguidores vence en su enfrentamiento del sábado. Básicamente, dependen de sí mismos si el resto hace sus deberes. Pero este no es más que uno de los posibles escenarios.

Leverkusen podría salir campeón de Bundesliga incluso antes de jugar

Cabe la posibilidad de que Bayer Leverkusen sea matemáticamente campeón antes de saltar el domingo al terreno de juego, y depende de que FC Bayern pierda en casa ante 1.FC Köln (rival acérrimo del Bayer 04) y de que Stuttgart también lo haga ante Eintracht Frankfurt, de forma que la celebración empezaría el mismo sábado. En caso de que alguno de los dos empate, a Die Werkself les bastaría con un punto para hacerse con la Bundesliga. La forma de que no sean campeones este fin de semana es que pierdan ante Bremen y que Bayern y/o Stuttgart empaten o ganen, o que Leverkusen empate y Bayern y/o Stuttgart sumen tres puntos.

Todo está puesto muy de cara para que los pupilos de Xabi Alonso pongan fin a la maldición del ‘Neverkusen’ y consigan la primera Bundesliga de su historia este fin de semana y ante su público. Si el resto no dice nada antes, de ellos mismos dependerá.