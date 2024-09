¿Qué podemos esperar de Heidenheim en la Conference League?

Frank Schmidt hizo historia el pasado curso clasificando a 1. FC Heidenheim 1846 para las previas de la UEFA Conference League. El mismo entrenador que, aun con notorias bajas en el mercado de fichajes, ha logrado superar al Häcken sueco para colarse en la novedosa fase de liga. Definido ya el calendario que tendrá que sortear el club alemán para seguir avanzando por el continente, las esperanzas y la ilusión por jugar un papel protagonista en la competición se mantienen intactas.

Ljubljana, primera parada del tren europeo

Su andadura empezará como local en el Voith Arena, recibiendo a un sorprendente y renovado Olimpija entrenado por el madrileño Víctor Sánchez del Amo. El ex entrenador de Málaga o Betis aún no conoce la derrota al frente del equipo esloveno (13 partidos saldados con 9 victorias y 4 empates), tampoco en las previas europeas que disputó. 26 goles a favor y tan solo 5 en contra son muestras del lavado de cara que ha efectuado el técnico español a su llegada a la capital este pasado verano. Un equipo muy vertical y trabajado en todas sus líneas, al que le falta algo de acierto en los metros finales para todo lo que genera.

Paphos y Hearts, doble viaje

De español en español, pues al Paphos chipriota lo entrena el riojano Juan Carlos Carcedo. Al suroeste de la isla tendrán que viajar los de Frank Schmidt, al estadio donde se han obrado todos sus milagros en estas previas. Tres rondas de Conference League que perdieron en la ida a domicilio, tres rondas que remontaron en la vuelta en casa. Justo después llega el Hearts of Midlothian escocés, que no gana… desde mayo del año pasado. Se han marchado de vacío en los siete partidos oficiales que han disputado esta temporada, y el curso no parece muy prometedor para el pueblo escocés.

Chelsea viajará hasta el Voith Arena

Enzo Maresca y su Chelsea tendrá que visitar el feudo del Heidenheim para la cuarta jornada de la fase de liga. A la espera de ver cómo se las arregla el técnico italiano para confeccionar la lista A de inscritos en la Conference League, muchas de las grandes figuras del multimillonario proyecto blue pisarán tierras alemanas. Un par de semanas después, Heidenheim visitará Estambul para medirse al Başakşehir turco en un partido que también se antoja complicado y parejo. Entre medias de ambos compromisos internacionales toca recibir a Eintracht Frankfurt y visitar a FC Bayern München. Semanas críticas en el calendario.

El viaje más corto de la Conference League

Por último, y para cerrar la fase de liga, Heidenheim recibirá en casa al St. Gallen suizo, el club más antiguo del país helvético. Un viaje que no supondrá mucho desgaste, pues apenas 150km separan los estadios de ambos clubes. De hecho, será el desplazamiento más corto de los 216 partidos que se jugarán a lo largo de toda la fase de liga de la Conference League. Un calendario exigente, pero al mismo tiempo ilusionante, para permitir que Frank Schmidt y su Heidenheim sigan soñando por Europa.