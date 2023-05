¿Qué puestos reforzará FC Bayern München en el verano?

En las últimas horas, Sport1 informó los puestos en donde FC Bayern München se reforzará de cara a la próxima temporada.

El centro del ataque, lo obvio

No cabe ninguna duda de que el gran déficit del equipo en la presente campaña fue en el puesto de centrodelantero. Robert Lewandowski abandonó el club el pasado verano y la directiva decidió darle la derecha Nagelsmann en su opinión de no incorporar a nadie y arreglárselas con lo que tenía. Ahora bien, después de muchas temporadas, el equipo bávaro no tiene a ningún jugador dentro del top-5 de goleadores.

En este sentido, el nombre que suena más fuerte es el de Randal Kolo Muani. Si bien el francés está tasado en unos 100 millones de euros, ya Brazzo Salihamidzic está manos a la obra para poder bajar lo más que pueda ese precio. Ahora bien, ya está totalmente descartada la idea de Victor Osimhen. De Laurentiis, presidente de Napolí, pide 150 millones de euros. Una cifra que claramente no van a pagar en Múnich.

Entre los puestos que Bayern reforzará aparece el de mediocampista defensivo

El segundo puesto que está fijado como prioridad es en la zona medular. Algo que parece más que extraño. Pensemos que para la temporada que viene, hoy por hoy, el equipo bávaro contará con Kimmich, Goretzka, Sabitzer, Laimer y Gravenberch. Justamente por esta razón parece un poco ilógico reforzar esa zona del campo.

Ahora bien, el apellado ue está sonando más potente en las últimas horas, ha sido el del mexicano Edson Álvarez. Sin embargo, la principal competencia está en la vereda negriamarilla de la Bundesliga. Borussia Dortmund, según información de Sky Sports, está a un paso adelante y podría hacerse del jugador. Empero, los últimos campeones alemanes, seguirán buscando, allí, un relevo.