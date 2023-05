¿Qué sucede en Múnich?

Acostumbrados como estamos a que desde hace años los bávaros dominen la liga alemana con una increíble efectividad, lo cierto es que lo de la presente temporada llama mucho la atención. Dudas, despidos, derrotas inexplicables e improvisación parecen haber creado un Bayern al que casi nadie reconoce en este 2023.

Una mala planificación



La verdad es que el mercado de fichajes del pasado 2022 pudo ser algo mejor. Es verdad que el Bayern es uno de los clubes que siempre antepone la salud económica a todo lo demás y que se venían de años en los que las pérdidas habían sido habituales.

Sin embargo, el que más y el que menos se podía dar cuenta de que la plantilla bávara iba perdiendo calidad poco a poco. La salida gratis de Alaba el año anterior y la venta de Lewandowski al Barcelona eran la muestra de que los pesos pesados de una edad de oro comenzaban a desaparecer.

En el lugar del delantero polaco, por ejemplo, no vino nadie. Bueno, sí, un Sadio Mané que es un jugador de banda, no un killer como Lewy y que, además, no ha conseguido adaptarse en ningún momento ni a la plantilla ni a la ciudad.

¿Se podía haber evitado todo esto? Seguramente sí, aunque hacer de planificador a toro pasado es muy complicado y casi nunca es justo para quienes sí tuvieron que tomar las decisiones en el momento decisivo.

¿Un despido apresurado?



Lo cierto es que siguen dando posibilidades a los bávaros de hacerse con el título. Sin embargo, son menores que antes del despido de Nagelsmann. Lo que más de uno se pregunta en Múnich es si el técnico era el responsable de todos los males de la temporada o si, por el contrario, era su trabajo el que estaba soportando los defectos de una mala planificación.

Lo cierto es que la llegada de Tuchel no ha mejorado en nada el Bayern. Eliminados de la UCL, de la copa alemana y en una pareja lucha con el Dortmund por hacerse con el campeonato, tampoco es que al nuevo técnico se le pueda echar la culpa de la situación. Coger a un gigante del calado del Bayern en el último cuarto del curso no es nunca sencillo y, encima, el alemán se vio las caras nada más llegar con equipos de la entidad del City de Guardiola.

Con todo, el aficionado muniqués puede ir pensando mejor en el futuro. Es casi imposible que Tuchel vaya a salir del Allianz Arena y seguro que ya está planificando el año próximo. Y que nadie lo olvide: el Bayern finalmente puede ser campeón de liga y paliar las penas de un año horrible desde todos los puntos de vista.

En definitiva, este es el curso más complicado de todos los anteriores para los de Múnich, un equipo y una afición que están acostumbrados a controlar la liga alemana con una solvencia que no se ve en casi ningún país europeo.