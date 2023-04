¿Qué tiene que pasar para que Hummels se quede en Dortmund?

Borussia Dortmund sigue en busca de renovar a sus ídolos y ahora llega el turno de Hummels que aún duda en quedarse.

Dortmund busca renovar a varios históricos del plantel

Ya estamos en abril y el próximo mercado de verano está a la vuelta de la esquina. Es justamente por esta razón que Sebastian Kehl, director deportivo de BVB, ya se empezó a mover para renovar a tres jugadores que llevan largos años en el club. El más central de la cuestión es Marco Reus quién estaría muy próximo a firmar el vínculo.

En segundo lugar, también, se descubrió que a Raphaël Guerreiro buscan renovarle su contrato tras su nivel de los últimos partidos. Si bien no es un jugador muy querido por la afición, su cambio de puesto de lateral a mediocampista convenció a la directiva. Y por último, se viene una tarea un poco más difícil como lo está siendo la permanencia de Mats Hummels.

Dortmund quiere que Hummels se quede

Según información de Sport1, Borussia Dortmund se ha decidido en que el histórico zaguero se quede en el club, al menos por un año más. Sin embargo, la oferta que le pondrán en la mesa será de unos 6 millones de euros anuales que podrían ser 8 si consigue todos los objetivos. La noticia de este dato es que la propuesta es que reduzca casi el 50% de su salario actual.

Sin embargo, esto no es ningún problema para el alemán. El tema está en que todavía no ha decidido en seguir en el alto nivel, continuar en una liga menor como lo sería la MLS o colgar las botas y terminar su carrera profesional. Hummels todavía está evaluando si todavía puede rendir al alto nivel debido a que Kehl le dijo que el objetivo es alzar el título de Bundesliga. Ahora bien, su decisión no será comunicada hasta fines de mayo.