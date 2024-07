RB Leipzig está a un paso de quedarse con Xavi Simons

Fabrizio Romano confirmó que RB Leipzig está esperando la luz verde para avanzar en una nueva cesión de Xavi Simons.

Una de las novelas del verano

No cabe ninguna duda de que una de las grandes novelas del verano está alrededor del jugador neerlandés. RB Leipzig y FC Bayern München se pelean por él, mientras que PSG, dueño de su ficha, también está haciendo todo lo posible para quedárselo. Y como si ello fuera poco, por varias semanas, FC Barcelona también estaba en la pelea por hacerse de sus servicios.

Ahora bien, desde un primer momento, desde Múnich dejaron en claro que era la prioridad de este mercado. Max Eberl, quien lo había llevado a Los Toros Rojos, es el director deportivo bávaro que está haciendo todo lo que tiene a disposición (y más) para ficharlo. Es por ello que se habla que en el liderazgo de la carrera por sus servicios está el Rekordmeister.

Leipzig está a un paso de quedarse con Simons

Ante lo mencionado, Los Bávaros tendrían todas las de perder, según confirmó el periodista italiano en las últimas horas. Ya es sabido que el neerlandés no tiene ningún plan de quedarse en PSG. Sin embargo, los parisinos no quieren venderlo en este mercado de pases. Ante esto, Leipzig tiene las de ganar porque le proponen una cesión nuevamente a los franceses y no tienen problema con que llegue sin opción de compra.

Por otro lado, Los Bávaros buscaban presentar una oferta por 90 millones de euros para ficharle. Es cierto que el jugador todavía no se ha expresado. Empero, en París tiene contrato hasta 2027, por ende, hoy está mucho más cerca de hacer caso a la directiva liderada por Al-Khelaifi que otra cosa. Mientras tanto, Los Toros Rojos esperan la luz verde para avanzar por un nuevo préstamo.