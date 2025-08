RB Leipzig se interesa en una joya de Liverpool

RB Leipzig ha manifestado un fuerte interés en sumar a sus filas al centrocampista del Liverpool, Harvey Elliott. El jugador inglés es considerado una de las jóvenes promesas del club de Anfield. Su potencial ha despertado el seguimiento de varios equipos europeos en los últimos meses.

El club alemán ve en Elliott una oportunidad de incorporar talento joven con proyección inmediata. La Bundesliga se ha convertido en una plataforma ideal para potenciar jugadores británicos. Leipzig, en particular, ha sabido desarrollar futbolistas jóvenes con gran éxito en el pasado reciente.

RB Leipzig tras la gran joya del Liverpool

Liverpool no dejará marchar fácilmente a Harvey Elliott, y ya ha establecido sus condiciones. Según informa The Athletic, el club inglés exige 40 millones de libras con una opción de recompra. En caso de no incluirla, el precio asciende a 50 millones de libras.

Esta estrategia deja claro que el Liverpool confía en el futuro del jugador y no quiere perder el control total sobre su carrera. La cláusula de recompra ofrece la posibilidad de recuperarlo si su desarrollo continúa como se espera. Elliott ha mostrado flashes de calidad en el primer equipo y su perfil encaja en varios sistemas.

Por el momento, Leipzig evalúa si está dispuesto a aceptar las condiciones impuestas por los ingleses. El club alemán podría intentar negociar para reducir el precio o incluir variables por rendimiento. La decisión final dependerá del interés de Elliott y de cómo evolucione el mercado.

En caso de concretarse, sería una de las transferencias más interesantes del verano. Elliott tendría minutos garantizados y un entorno competitivo para seguir creciendo. Leipzig, por su parte, reforzaría su medio campo con un talento joven y dinámico.