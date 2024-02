RB Leipzig – Union Berlin: Mucho más que fútbol

Tras una fatídica racha de derrotas que no merece la pena ni ponerle el número exacto, los Eisernen han resurgido de sus cenizas con la llegada de Nenad Bjelica, Marie-Louise Eta y compañía. Han podido tomar un poco de aire, encontrándose en este momento fuera del descenso sobre todo por las 3 victorias consecutivas de local que han impulsado al equipo. El debe sigue estando fuera de An der Alten Försterei donde los Eisernen no vencen desde la segunda jornada, en el lejano mes de agosto. El empate en Freiburg y la buena imagen en el Allianz Arena son señales de optimismo para el Union a la hora de viajar a Leipzig a enfrentarse a un rival odiado y que está en horas bajas con 3 derrotas consecutivas en 2024.

La buena racha en el Zentralstadion

Para los clubes del antiguo Este de Alemania el Zenstralstadion es un mito ya que era el lugar donde habitualmente jugaba la selección de la RDA. Para el Mundial 2006 se decidió derruirlo, dejando parte de él visible, y sobre sus cenizas se construyó un nuevo estadio que tiempo después terminaría siendo (para algunos) el Red Bull Arena. Ahora bien, para los Eisernen sigue siendo el antiguo Zentralstadion y en él, el Union busca cada vez que lo visita mostrar al mundo del fútbol que se pueden lograr grandes triunfos sin tener que casarse con una multinacional. De ahí que los duelos entre Leipzig y Union trasciendan de lo deportivo. La hinchada de Köpenick se silencia durante 15 minutos en señal de protesta contra el fútbol negocio y recuerda a los equipos históricos de la ciudad como son el Chemie y el Lokomotive.

En lo deportivo las visitas a Leipzig también han ido muy bien en los últimos años logrando dos triunfos consecutivos por 1-2, una de ellas con el gol de Behrens tras el increíble taconazo de Michel. Hasta hace unas semanas parecía difícil pensar que los Eisernen pudieran vencer en Leipzig pero las rachas se han dado la vuelta. Los locales no han sacado un solo punto en enero, mientras que los Unioner llegan con la moral por las nubes tras una victoria que les aleja del descenso. Aun así, está en el recuerdo el doloroso 0-3 de la ida donde Xavi Simons y Sesko sentenciaron al Union en un duelo que supuso el punto de inflexión para el declive de los berlineses.

¿Los nuevos fichajes del Union harán efecto ante RB Leipzig?

Veremos si los Eisernen cuentan con sus nuevos fichajes, Bedia, y el recién llegado Vertessen (A Vogt no lo contamos porque ya es uno más) y pueden mejorar la parcela ofensiva respecto a los últimos partidos. El equipo se ha mostrado muy seguro en defensa con un tanto en contra en las últimas 4 jornadas pero les está costando hacer goles. De todas formas a nadie se le escapa que el miércoles hay un nuevo partido aplazado, esta vez en Mainz, ante un rival directo por la parte baja y puede que Bjelica y los suyos busquen dosificar de cara a ese duelo que puede sentenciar a los carnavaleros en la lucha por la permanencia.