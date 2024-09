Real Madrid 3:1 Stuttgart: Rüdiger y Endrick rescatan a la Casa Blanca

En el día de hoy, VfB Stuttgart volvió a la Champions League tras 15 temporadas de ausencia y le tocó caer ante Real Madrid.

Un primer tiempo muy favorable para los visitantes

Sin ninguna duda, la gran sorpresa de la pasada temporada en la Bundesliga fue el conjunto dirigido por Sebastian Hoeness. Desplazando a FC Bayern se quedó con el segundo lugar y ahora le toca volver a ilusionarse con una Orejona después de tanto.

El debut fue ni más ni menos que ante Real Madrid, pero lo cierto está en que podrían sentirse muy satisfechos. Literalmente, tuvieron tres oportunidades clarísimas. Millot tuvo un mano a mano que desperdició y luego Courtois respondió de gran manera para negar otras dos jugadas claras. Lo más sorprendente es que el trabajo del equipo fue tan bueno que en defensa no sufrió para nada, salvo un penal que no fue y que no fue convalidado por el VAR.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Real Madrid aprovechó el mal arranque, pero Stuttgart no se dejó vencer fácilmente

Ya en el segundo tiempo, había sensaciones de que cuando uno perdona al Real Madrid, lo puede sufrir al final. Y esto fue exactamente lo que pasó en una gran escapada de Rodrygo que puso a Kylian Mbappé como goleador, La Casa Blanca puso la primera diferencia en el marcador.

Desde ahí, el terremoto no fue fácil de superar, pero la realidad está en que resistieron en demasía. Y luego de la tormenta, siempre sale el sol y así fue como un gran centro de Leweling habilitó un gran gol de cabeza de Undav que en este caso Courtois no pudo rechazar.

Sin embargo, la historia no iba a terminar allí. Los minutos corrían y Los Suabos parecían estar más cómodos. Empero, La Casa Blanca recurrió a un arma que saben utilizar más que bien: la pelota parada. Luka Modric fue el ejecutante y Antonio Rüdiger el definidor para un 2:1 que tumbó el resultado para el lado español. Y como si fuera poco, Endrick apareció con un gran disparo desde fuera distancia para el 3:1 final. Sin dudas, Un gran partido para los de Hoeness, pero un resultado muy amargo, justamente por ello.