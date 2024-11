Ricken contó por qué Mats Hummels no siguió en Dortmund

En las últimas horas, Lars Ricken contó el motivo que provocó que no le presenten una renovación contractual a Mats Hummels.

Ricken y la ‘no renovación’ de Hummels

«Mats ha grabado su nombre en los libros de historia del BVB. Ahora cumple 36 años. Al final, nos tuvimos que preguntar si debíamos confiar esa responsabilidad a otros jugadores más jóvenes. Estamos muy bien posicionados en la defensa central. Creo que nos separamos en buenos términos».

«Nuestra misión es que los jugadores de la cantera jueguen con nosotros en el Borussia Dortmund. Por eso hemos fichado a Thomas Broich y Mathias Schiele».

El verdadero motivo por detrás de las declaraciones

el conflicto estalló en el comienzo de esta semana en el club negriamarillo. Si bien todo el mundo quería que Mats Hummels se quede, el defensor le dejó claro a la directiva que de continuar Edin Terzic, él daría un paso al costado. Al parecer, durante toda la pasada temporada tuvieron encontronazos donde el jugador no coincidía con las decisiones que tomaba con la plantilla.

Sin embargo, hoy el entrenador confirmó que no seguirá al mando de Borussia Dortmund. Las fuentes indican que no se sentía del todo valorado y a esto se le sumó este altercado con el zaguero central que hacía dividir a toda la afición. Ante esto, todo el mundo pensaba en que el histórico defensa iba a seguir, pero la actitud de pedir que el entrenador se vaya, provocó que la directiva no le tenga confianza de cara a próximos procesos.