Rolfes: «No me interesa en lo más mínimo lo que digan de Wirtz en Bayern»

En declaraciones a Sky Alemania, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, dio su opinión sobre los comentarios del Bayern Múnich sobre Florian Wirtz.

Rolfes se refiere al tema de Wirtz

Cuando se le preguntó sobre el aumento de comentarios sobre que el Bayern quiere fichar al jugador estrella del Leverkusen en el futuro, Rolfes dijo:

“Eso no me interesa en absoluto y no es algo que nos afecte. Cuando leía la revista Kicker con 10 años, ya me di cuenta de que el Bayern siempre hacía cosas así poco antes de los partidos. Así que no es una táctica nueva. Es un hecho que Florian –y así es desde hace mucho tiempo– es un jugador que llama la atención en toda Europa, eso no es nada nuevo”.

Esto se produce después de que figuras como Uli Hoeneß hayan declarado públicamente su admiración por Wirtz y lo hayan calificado como el «jugador soñado» del Bayern. Afortunadamente, para el Leverkusen, Wirtz está a punto de renovar su contrato con el club hasta 2028.

Se calienta la previa del sábado

El sábado, el Leverkusen recibe al Bayern en un partido por la cima de la tabla, que si pierde, prácticamente pone fin a la defensa del título, ya que el partido entre el Werkself y el Bayern será de 11 puntos. Por otro lado, si el Leverkusen gana, la diferencia se reducirá a cinco puntos, pero necesitará estar cerca de la perfección si quiere retener su título de la Bundesliga.

La táctica del Bayern es una historia tan vieja como el tiempo. Anteriormente, el Bayern había anunciado el fichaje de Mario Götze antes de que el Borussia Dortmund jugara un gran partido de la Liga de Campeones.

Si bien también ha anunciado repetidamente fichajes de jugadores a principios de temporada, lo que ha provocado que la temporada del club vendedor se vea interrumpida, como sucedió con el Schalke con Manuel Neuer y Leon Goretzka y el RB Leipzig. Estos son solo ejemplos recientes: en el pasado, Thomas Helmer tuvo un divorcio complicado con el Dortmund antes de unirse al Bayern después de que un tercero se involucrara.