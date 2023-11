Ronald Araújo, ¿un sueño imposible para FC Bayern?

Uno de los objetivos que la directiva de FC Bayern tiene en su lista para reforzar su zaga es Ronald Araújo. El club bávaro viene siguiendo el desempeño del central uruguayo desde hace varios años y estaría interesado en su fichaje, aunque scarle de Barcelona luce una misión imposible.

Un nombre que ilusiona a la directiva y a Tuchel

Bien es sabido que una de las prioridades en Múnich de cara al mercado de enero es añadir más profundidad a la zaga central. Actualmente sólo cuentan con Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano y Kim Min-Jae en plantilla, y ya se ha visto cómo los problemas de lesiones en esta primera mitad de temporada han obligado a Tuchel a experimentar y utilizar a jugadores como Goretzka en la defensa. Sin embargo, lejos alguien que meramente amplíe el fondo de armario, el club estaría dispuesto a acometer un fichaje de mucho peso.

Tal y como informa Sky Alemania, Ronald Araújo es el nombre que destaca en la lista de deseos de FC Bayern, de la que ya se conocía el interés por Takehiro Tomiyasu de Arsenal e incluso Raphael Varane. Los Bávaros tienen al defensor uruguayo en su radar desde hace un par de temporadas y en este tiempo ya habrían preguntado por su situación en Barcelona, con la intención de seducirle.

Sus grandes cualidades defensivas y su buena salida de balón gustan mucho tanto a la directiva de como al propio Thomas Tuchel, e internamente no se cortan en decir que «es una máquina», según el periodista Florian Plettenburg. Además, su versatilidad es similar a la de Benjamin Pavard, ya que puede desempeñarse en el centro de la zaga y también en el lateral derecho.

Barcelona tiene con qué retener a Ronald Araújo

Sobre el papel, la idea de un fichaje de Ronald Araújo por FC Bayern München es idílica, pero la entidad muniquesa lo tiene muy crudo para hacerlo realidad. Aunque el zaguero se ha perdido varios encuentros del arranque de temporada por lesión, no deja de ser un estandarte del proyecto de Barcelona y Xavi Hernández le nombró recientemente uno de los capitanes. Actualmente cuenta con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros y su contrato con los culés expira en 2026, por lo que su venta no sería nada barata. Por ello, o este pide expresamente salir de España y hace un esfuerzo por rebajar su precio, o en Múnich no queda de otra que seguir esperando o valorar nuevas opciones.