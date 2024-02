Sacha Boey causa baja por lesión en FC Bayern München

Poco más de medio mes ha pasado desde la llegada de Sacha Boey a FC Bayern München y Los Bávaros ya tienen muy malas noticias. El club ha notificado que el lateral francés no estará disponible durante las próximas semanas por una lesión muscular.

La plaga de lesiones no tiene piedad con el recién llegado

Las lesiones están siendo una constante esta temporada en FC Bayern y es que sólo tres jugadores (Kane, Sané y Tel) han estado presentes en todas las convocatorias de Thomas Tuchel. El resto de la plantilla se ha causado baja en algún momento del calendario por lesión, un dato más que preocupante en Múnich. Es por ello que la directiva no dudó en reforzarse en el mercado de invierno y uno de los principales fichajes en enero fue Boey, por quien pagaron 30 millones de euros a Galatasaray. El francés apenas ha disputado dos partidos con su nuevo equipo pero ya es preso de esta plaga de lesiones.

Tal y como ha comunicado FC Bayern, Sacha Boey sufre de una importante rotura de fibras en el muslo posterior izquierdo y causará baja en el plantel de Tuchel para las próximas semanas. Las próximas citas de los muniqueses en lo que resta de febrero son contra Bochum, Leipzig y Freiburg por Bundesliga, y a inicios de marzo se disputará ante Lazio la vuelta de los octavos de final de Champions League, donde han de remontar el 1:0 en contra de la ida para pasar de ronda.

¿Qué opciones quedan en los laterales de Bayern sin Sacha Boey?

La llegada de Boey estaba pensada para reforzar el lateral derecho, donde Mazraoui no se había terminado de asentar e incluso se tuvo que reconvertir en varios partidos a Konrad Laimer para jugar en dicha posición. Sin embargo, el pasado fin de semana ante Leverkusen, Tuchel utilizó al ex de Galatasaray en la banda contraria como carrilero ante la baja de Alphonso Davies, aunque el resultado no fue nada bueno. El canadiense regresó a los entrenamientos recientemente pero todavía no está listo para volver al campo. Por ello, la fórmula que podría probar Tuchel en ambos laterales sería la de Guerreiro por izquierda y Mazraoui por derecha, tal y como formó ante Lazio en Champions. Pese a haberse reforzado en enero, el fantasma de las lesiones no se ha marchado de Múnich y Bayern tendrá que seguir tirando con lo poco disponible unas jornadas más.