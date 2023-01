Sadio Mané, en riesgo de perderse el choque de UCL entre FC Bayern München y PSG

A tres semanas para el duelo entre FC Bayern München y PSG, Sadio Mané podría perderse uno de los compromisos importantes de esta temporada.

Su recuperación no marcha tan rápido como se preveía

El senegalés continúa recuperándose de la lesión en el tendón de la corva, sufrida en noviembre durante el encuentro ante el Werder Bremen por la Bundesliga; la misma que ya lo marginó de la Copa del Mundo jugada en Qatar, finalizada hace un poco más de un mes.

Aunque los tiempos de recuperación especulaban con un Mané en forma para las semanas previas al partido, tal parece que eso no será posible. A principios de mes, L’Equipe adelantaba que el extremo regresaría a los campos del fútbol alemán en los primeros días de febrero. Pero nuevas informaciones del entorno del jugador, según Mundo Deportivo, lo ponen fuera del encuentro de ida en el Parque de los Príncipes.

La noticia, en sí, no es del todo mala. Al fin de cuentas, Mané ya está entrenando con el equipo. Sin embargo, no es a la velocidad que el FC Bayern esperaba a estas alturas. Cabe recordar que fue el propio club quién decidió que pasara por el quirófano; decisión que alarga su rehabilitación, muy importante para que no tenga una recaída.

Pero el FC Bayern no pierde las esperanzas

En las oficinas del Allianz Arena, no se descarta ningún escenario. El medio catalán reporta que Nagelsmann dio esperanzas de que pueda llegar a tiempo, aunque sin dar más precisiones:

“Si todo sale a la perfección podría jugar contra el PSG, pero todo tendría que salir muy, muy bien. No obstante, no haré predicciones concretas porque tampoco estoy en condiciones de hacerlo”

A la espera de que el departamento médico del FC Bayern dé el visto bueno, el jugador de 30 años continúa con su recuperación. Habrá que esperar a los próximos días para conocer si estará o se perderá uno de los encuentros del año.