Sahin: «Ayer jugamos el típico partido que busco jugar»

En las últimas horas, Nuri Sahin pasó por conferencia de prensa y analizó la victoria de Borussia Dortmund ante VfL Wolfsburg.

«En la primera parte jugamos muy bien, hicimos un buen juego posicional y seguimos atacando con determinación. En la segunda parte dejamos que el rival entrara en el partido innecesariamente, y entonces hay que sudar la gota gorda e incluso recibir una tarjeta roja. Teniendo en cuenta nuestro dominio en la primera parte, la victoria es merecida. Ocupamos bien los espacios y estuvimos activos. Ese es el tipo de posesión que quiero: mover el balón en el campo contrario y seguir encontrando los espacios entre las líneas. Los chicos lo hicieron bien».

«Y eso es exactamente lo que les digo a los chicos: tenemos que aprender a ser consistentes. Ahora, si miramos la tabla, parece que está mejor, pero sería mucho mejor si hubiéramos ganado el partido contra el Hoffenheim. Ahí es donde tenemos que mejorar. Los jugadores jóvenes tienen que desarrollarse, pero no solo ellos, también los jugadores de los que espero más. Y como equipo, tenemos que aprender a ser consistentes porque somos buenos. Somos realmente buenos. Solo tenemos que demostrar eso en el campo cada vez».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El balance de la primera mitad de temporada de Sahin

«En los últimos seis meses he aprendido mucho, mucho sobre mí mismo. Nuevas facetas. También estoy orgulloso de haberme mantenido siempre fiel a mí mismo. Eso fue muy importante para mí cuando me convertí en entrenador aquí: no perder de vista la realidad. Y ahora tengo diez días para pasar con mi familia, con mis hijos, para relajarme un poco y dormir mucho».

«La forma en que empezamos la segunda mitad es, por desgracia, otra faceta de nosotros. Si quieres analizar los primeros meses con mi equipo y conmigo, solo tienes que fijarte en este partido. Ha habido muchos altibajos».