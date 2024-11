Sahin: «Enfrentamos este Der Klassiker ante Bayern con mucha confianza»

Nuri Sahin se prepara para enfrentar un nuevo Der Klassiker como entrenador y calentó la previa ante FC Bayern.

Así llega el equipo

«Mané se lesionó la semana pasada. Can está suspendido y Adeyemi necesita unos días más. Todavía estamos esperando el diagnóstico de Brandt, que tendremos más tarde hoy. Süle y Wätjen están de vuelta. Creemos que Guirassy está un paso más adelante y ha gestionado bien sus minutos».

«Guirassy Es uno de los mejores delanteros del mundo. No me corresponde a mí decidir si está por delante de Harry Kane. No cambiaría a Serhou por ningún jugador del mundo».

«Brandt es ese tipo de jugador, es muy, muy difícil de reemplazar uno a uno. Pero no me quita el sueño. Sé que estamos en buena forma y quien lo reemplace lo hará bien».

Sahin calienta la previa ante FC Bayern

«Es el partido más importante de Alemania, el que más atención despierta. En Turquía, todo el mundo lo ha visto. Para mí es muy especial poder participar en él desde este puesto. He tenido experiencias muy buenas contra el Bayern, pero, por desgracia, también amargas».

«Los resultados hablan por sí solos, al igual que su forma de jugar. Se nota que ha tenido un impacto enorme en el equipo. Ha transmitido su visión y ha continuado el excelente trabajo que hizo en Anderlecht y Burnley».

«Tenemos la ambición de ganar en casa. No hay motivos para no afrontar este partido con confianza. La relación de fuerzas en este tipo de partidos tiene sus propias reglas. El Bayern nos lleva una gran ventaja en puntos. Queremos recuperar el terreno perdido y el partido de mañana es una buena oportunidad para ello».