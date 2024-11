Şahin, sobre las bajas del Dortmund: “Ya no me sorprendería si sucedieran más lesiones”

Borussia Dortmund consiguió una importante victoria sobre RB Leipzig, pero su situación de lesiones sigue siendo grave y Nuri Şahin lo sabe.

Se suman las bajas en el Dortmund

Marcel Sabitzer se vio obligado a retirarse durante el partido, sumándose a una lista de lesionados que ya incluía a 10 jugadores de cara al próximo choque de UEFA Champions League ante Sturm Graz.

Por ello, para el entrenador del BVB, la situación no va a mejorar en el futuro cercano y espera mantener la situación firme para en el próximo parón internacional pueda recuperar hombres en su plantel:

“Ya no me sorprendería si sucedieran más lesiones. Sabitzer no pudo continuar. Cuando Sabi tiene que retirarse, normalmente no es algo bueno. Se le tensó un músculo. Estamos luchando por salir adelante”.

Şahin espera al parón para recuperar futbolistas

A la hora de hacer un recuento de sus bajas en Dortmund, Şahin explicó lo siguiente a los micrófonos de Sky Sport:

“Rami [Bensebaini] se resbaló una vez durante el partido y ya había tenido problemas antes. Jamie [Gittens] entró al partido con un problema en el tobillo. Felix [Nmecha] tiene un problema en el hombro, Serhou [Guirassy] y Maxi [Beier] están al límite. Tenemos que superar esto. Espero que podamos reunir a la mayor cantidad de jugadores posible para el martes. Solo necesitamos llegar al parón internacional, donde finalmente podremos tomarnos un respiro y tener un equipo más amplio”.

Por último, el DT comentó que espera que los defensas Waldemar Anton y Julian Ryerson estén en condiciones para el partido de Liga de Campeones.