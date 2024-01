Sancho revoluciona Dortmund con la venta de camisetas

¿Una cesión que se convierte en compra?

No cabe ninguna duda de que el retorno del inglés ha cambiado las cosas de gran manera en Borussia Dortmund . Las sensaciones que dejó en su salida habían sido muy buenas y la búsqueda de renacimiento en vuelta a casa le pone un tinte más emocionante a su historia. Ahora bien, el cariño que le guardan los fanáticos propone que su llegada despierte mucha ilusión. En estos días ya superó las 5000 camisetas vendidas e informan que el número sería mayor. Al parecer, mucha gente decidió comprar su camiseta cuando aún no estaba disponible. Es decir, pagaron 7 euros más en la pestaña de personalizar a su nombre, pero en vez de hacer ello pusieron el 10 y el Sancho en su espalda. Una locura. Según informa BILD, ya se ha recaudado más de 1.5 millones de euros y su cesión costó alrededor de 3 millones de euros. Recordemos que el salario actual, irá en gran parte para Manchester United y BVB solo paga una parte. Si sigue a este ritmo, su retorno no habría costado nada para el club y sí para los aficionados que han adquirido sus elásticas. Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga. Teniendo en cuenta que la relación con Ten Hag no es la mejor, la información de los últimos días de Sky Sports es determinante. Al parecer, su permanencia más allá de la cesión no es imposible. Si bien Sancho quiere volver a tener una revancha en la Premier League, si sigue el neerlandés, hará sus esfuerzos para quedarse en Alemania. Y esos esfuerzos son pura y estrictamente en materia salarial. Se habla de que podría valer entre 30 y 35 millones de euros su ficha. Aún falta mucho y hay que ver como le va, pero los directivos de BVB no descartan su permanencia mas allá del próximo verano.