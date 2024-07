Sardar Azmoun, en la rampa de salida de Bayer Leverkusen

Después de pasar la última temporada cedido en Roma, Sardar Azmoun se prepara para su salida definitiva de Bayer Leverkusen. Tanto cuerpo técnico como directiva quieren al delantero iraní fuera y su destino podría ser Sevilla.

Xabi Alonso le apartó de los entrenamientos grupales

La historia de Sardar Azmoun en Bayer Leverkusen se enfrenta a una nueva despedida. El ariete, que llegaba como una estrella de Zenit en enero de 2022, no estuvo a la altura de Las Aspirinas y sólo marcó cinco goles en 44 partidos. Su marcha a préstamo a la Serie A hace un año fue una señal muy clara de que los alemanes no contaban con él, pero Roma no se quedó con el iraní tras no poder clasificar a Champions. Ahora, todas las partes buscan separar de nuevo sus caminos.

La directiva tiene claro que Azmoun no debe continuar en Leverkusen y hasta Xabi Alonso le ha apartado de la dinámica del primer equipo. El jugador se ausentó de la primera sesión de entrenamiento en la pretemporada sin dar explicaciones y el técnico español le apartó del grupo. Posteriormente alegó que se encontraba enfermo, pero la relación con el cuerpo técnico parece irreconducible. El club, según Kicker, pretendía sacar 10 millones de euros por su venta.

Azmoun es objetivo prioritario en Sevilla

La vía de escape para el delantero está en LaLiga. Fabrizio Romano apunta que Azmoun es el candidato preferido por Sevilla para reemplazar a Youssef En-Nesyri y la prensa española afirma que las negociaciones se encuentran bastante avanzadas. No obstante, el club hispalense quiere cerrar una nueva cesión, lo que choca con los planes de Leverkusen de vender cuanto antes al jugador. Queda por definirse el monto de una posible opción de compra que permita que en el BayArena recen para que, si muestra un buen rendimiento en España, puedan deshacerse de Azmoun.