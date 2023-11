¿Se avecina una crisis interna en Borussia Dortmund?

El clima en Borussia Dortmund, más allá del rendimiento en el césped de los jugadores, es más tenso que nunca. Durante las últimas semanas se han sucedido serias discusiones entre Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl y Edin Terzic que ponen en duda si la relación entre técnico, director deportivo y CEO sigue siendo tan cordial como parecía hasta ahora.

Sebastian Kehl está en el punto de mira de técnico y directiva

Desde que asumió el cargo de director deportivo en 2022, Sebastian Kehl aspiraba a ser la brújula que marcaría la deriva de Las Abejas. Sin embargo, tal y como informa SportBild, su labor no está agradando tanto a Watzke como a Terzic. Por un lado, el mandatario no aceptó que Kehl defendiera a Marco Rose antes de que fuera destituido y que no diera el mismo apoyo a Terzic como sí brindaba su predecesor, Michael Zorc, a los distintos entrenadores que pasaron por el club. Y aunque le Watzke concedió libertad total en materia de fichajes, también dejó claro que las decisiones de poder pasan sí o sí por la directiva.

De otro lado, Edin Terzic no está de acuerdo con varios de los movimientos que Kehl ha realizado para reforzar la plantilla, siendo un ejemplo el fichaje de Ramy Bensebaini. El lateral izquierdo argelino llegó el pasado verano como agente libre pero el técnico no le considera una opción prioritaria para el once e incluso considera que Marius Wolf es un jugador más válido para esa demarcación. Además, el entrenador considera su éxito el buen rendimiento de Julian Ryerson, a quien habría pedido expresamente y que tan sólo costó 5 millones de euros.

De todas estas acusaciones, afirma el mismo medio, el director deportivo no quiere saber nada. Kehl se excusa en que ha hecho posibles muchos de los deseos de fichajes de Terzic, incluyendo otros que no salieron bien como el de Modeste la temporada pasada. Por ello, entre estos dos cargos ya no hay apenas confianza.

¿Tendrá que decidir Borussia Dortmund entre Kehl y Terzic?

Si bien la última derrota ante Stuttgart en Bundesliga hizo mucho daño a la imagen del equipo, Edin Terzic sigue siendo fundamental para Watzke y ambos mantienen reuniones con regularidad, por lo que los lazos entre técnico y directiva siguen siendo fuertes. Además, el CEO sigue pensando que este proyecto puede funcionar en el largo plazo y, tanto a Terzic como a Kehl, les queda una temporada más de contrato en Dortmund.

Lo que puede hacer saltar todo por los aires sería una no clasificación a Champions League para la próxima temporada. Watzke fijó esto como primordial ya que, con el nuevo cambio de formato de las competiciones europeas, Borussia Dortmund recibiría 20 millones de euros extra. Si el objetivo peligra, es altamente probable que la directiva haga cambios drásticos y, en ese contexto, tenga que quitarse de enmedio a Kehl o a Terzic para darle un lavado de cara al equipo. Y si la situación es crítica, quién sabe si los dos quedan fuera. Cuando parecía todo en calma, el proyecto del BVB podría estar al borde del colapso.