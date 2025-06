Se descarta la llegada de Bradley Barcola al FC Bayern München

Según L’Équipe, no hay ninguna posibilidad de que Bradley Barcola se una al FC Bayern München, ya que no considera salir del PSG.

El FC Bayern no tiene posibilidad con Barcola

Bradley Barcola ha sido mencionado como uno de los jugadores que el FC Bayern München estaba considerando en su búsqueda de un nuevo extremo estrella. Sin embargo, informes anteriores indicaban que llegar a un acuerdo con el francés sería extremadamente difícil. Ahora, el medio L’Équipe ha dejado muy claro que tal transferencia no sucederá.

Según el informe, el entrenador del PSG, Luis Enrique, ha cerrado personalmente la puerta a cualquier movimiento que involucre a Barcola este verano. Junto con los bávaros, el Chelsea FC también había presentado una oferta atractiva por el atacante, pero el PSG no está dispuesto a escuchar ni negociar.

Él desea quedarse en el PSG

Además, el propio jugador no está interesado en abandonar la capital francesa a pesar de enfrentarse a una dura competencia por conseguir minutos de juego. Barcola se sorprendió cuando ficharon a Khvicha Kvaratskhelia en enero y le pidió explicaciones al club. La directiva le respondió que no tenía nada en contra y que el DT simplemente quería más opciones de ataque después de que Asensio, Lee y Kolo Muani no le impresionaran. Le aseguraron que era un jugador importante para el entrenador y que seguiría teniendo minutos.

Barcola se tranquilizó y decidió asumir la competencia; ahora, a pesar del gran interés del FC Bayern, no tiene ningún deseo de irse. Tiene una buena relación con los demás atacantes, y está contento con la rotación de Luis Enrique, que garantiza que todos tengan un papel. Por esto, la puerta a una posible salida suya está cerrada desde ambas partes, tanto del club como del futbolista.