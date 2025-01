¡Se queda! RB Leipzig compra la ficha de Xavi Simons

El RB Leipzig ha fichado al centrocampista ofensivo del PSG Xavi Simons (21) en un acuerdo de 80 millones de euros, según han anunciado ambos clubes. El centrocampista holandés se unió al equipo de la Bundesliga propiedad de Red Bull en calidad de cedido por Les Parisiens hace dieciocho meses después de una temporada destacada en el PSV de la Eredivisie.

El préstamo de Simons se extendió hasta junio de 2025. Ahora, el PSG ha acordado separarse de Simons ahora considerando que su valor de mercado sigue siendo alto y que el ex producto juvenil del Barcelona no encaja en los planes de Luis Enrique. Según los informes, Leipzig y PSG han llegado a un acuerdo sobre una tarifa de transferencia de 50 millones de euros que podría aumentar a 80 millones de euros, teniendo en cuenta los complementos relacionados con el rendimiento.

Las sensaciones de Xavi Simons al quedarse en Leipzig

En los últimos dieciocho meses, Simons se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas ofensivos jóvenes de la Bundesliga. En 60 partidos disputados con el Leipzig, el internacional holandés registró 15 goles y 19 asistencias. Ahora está empatado con el Red Bull Leipzig por un contrato que expira en junio de 2027. Ante esto, el atacante declaró:

“Siempre he subrayado que me siento muy a gusto en Leipzig y me siento honrado por el gran aprecio que encontré en el club”